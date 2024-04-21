غدًا الاثنين.. الرياض تشهد افتتاح البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات

من جانب آخر عقد مساء اليوم الأحد الاجتماع الفني وقرعة البطولة وتم اعتماد البرنامج الزمني حيث تبدأ المنافسات صباح غدًا عند الساعة 10:00 وتقرر أن يقام نهائي الفتيات تحت 17 سنة يوم 25 من إبريل الجاري"، الساعة 01:00 ظهرًا بينما يُقام نهائي السيدات، في اليوم ذاته ، في تمام الساعة 03:00 مساءً، وسيُقام الحفل الختامي يوم الخميس 25 إبريل الجاري الساعة 06:00 مساءً.