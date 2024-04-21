غدًا الاثنين.. الرياض تشهد افتتاح البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات

تنطلق منافسات البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات، غدًا الاثنين،على مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالعاصمة السعودية الرياض، وتستمر حتى 25 إبريل "الجاري"، بمشاركة أكثر من 70 لاعبة يمثلن 12 دولة آسيوية يتنافسن في منافسات 9 كرات فردي.
ويُقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة الخامسة مساء بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين ورئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر محمد النعيمي ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري ورؤساء وأعضاء الدول المشاركة، ويشتمل الحفل على العديد من الفقرات.
ويشارك في تحكيم البطولة 8 حكام وحكمات سعوديين هم ، "نبيل الشمردل وصلاح الشمردل وسلمان العمري ومنصور الرصيص وبدر الفهد ويوسف العويس والعنود أبو فالح ونجلاء النعيمي".
من جانب آخر عقد مساء اليوم الأحد الاجتماع الفني وقرعة البطولة وتم اعتماد البرنامج الزمني حيث تبدأ المنافسات صباح غدًا عند الساعة 10:00 وتقرر أن يقام نهائي الفتيات تحت 17 سنة يوم 25 من إبريل الجاري"، الساعة 01:00 ظهرًا بينما يُقام نهائي السيدات، في اليوم ذاته ، في تمام الساعة 03:00 مساءً، وسيُقام الحفل الختامي يوم الخميس 25 إبريل الجاري الساعة 06:00 مساءً.
يُذكر أن هذه البطولة هي الأولى للسيدات قاريًا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ويشارك فيها المنتخب السعودي وتبلغ جوائزها 20 ألف دولار سيتم توزيعها على أصحاب المراكز الأولى.