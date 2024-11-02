سفيرة جولف السعودية تشارلي هال تتوج بلقب سلسلة بطولة أرامكو للفِرَق

وفي حديثها بعد التتويج، أعربت تشارلي هال عن سعادتها بالفوز قائلة: "نعم، شعرت بأنني في قمة أدائي، لعبت بثبات كبير. صحيح أنني أخطأت في الحفرتين الخامسة عشرة والثالثة؛ لكن ذلك كان نتيجة ضربتين بعيدتين. بشكل عام، كان أدائي متماسكًا وسجلت نتيجة رائعة بمعدل 18 تحت المعدل على مدى ثلاثة أيام".