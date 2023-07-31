بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023.. "الوحدة" الإماراتي يقطع تذكرة التأهل لدور الثمانية

أعلن فريق الوحدة الإماراتي الأول لكرة القدم تأهله إلى دور ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم؛ إثر فوزه على فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي، في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس في الطائف وأبها والباحة.
منح الأرجنتيني فاكوندو دانيل التقدم لفريق الوحدة الإماراتي قبل دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول من تصويبة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس عزالدين دوخة.
وأضاف الأرجنتيني كريستيان جوانكا ثاني الأهداف للوحدة الإماراتي، مستغلاً خطأ فادحاً من الدفاع الذي فشل في تشتيت الكرة لتصل إلى مسجل الهدف الذي لم يتوانَ في إيداعها الشباك بالدقيقة 62 من زمن المباراة.
وقلص فريق فريق شباب بلوزداد الجزائري النتيجة عبر اللاعب أيمن بوقرة من ركلة حرة ثابتة سددها من مسافة بعيدة استقرت في سقف مرمى الحارس محمد الشامسي عند الدقيقة 84 حيث لم يكن هذا الهدف كافياً لإبقاء الأمل للفريق الجزائري في المحافظة على حظوظه بالتأهل.
بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين وضعته في صدارة المجموعة، بينما بقي رصيد شباب بلوزداد الجزائري من دون أي نقطة ليودّع منافسات البطولة من دور المجموعات.