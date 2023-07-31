بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023.. "الوحدة" الإماراتي يقطع تذكرة التأهل لدور الثمانية

أعلن فريق الوحدة الإماراتي الأول لكرة القدم تأهله إلى دور ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم؛ إثر فوزه على فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي، في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس في الطائف وأبها والباحة.