اتحاد السلة يعتمد تسجيل ثلاثة لاعبين أجانب لأندية الدوري الممتاز

وأقرّ مجلس الإدارة مشاركة لاعب أجنبي واحد في دوري الدرجة الأولى، كما قرّر المجلس إيقاف التسجيل للاعبين المواليد في دوري الشباب، والسماح للأندية بتسجيل لاعبين اثنين فقط مواليد في دوري الأشبال تحت 14 سنة، وكذلك لاعبان اثنان في دوري الناشئين تحت 16 سنة، على أن تقتصر مشاركة لاعب واحد مواليد فقط داخل الملعب، والآخر على مقاعد البدلاء في دوري الأشبال ودوري الناشئين.