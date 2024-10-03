لاعبان من الأهلي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

وتنطلق الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب يومي 21 و22 أكتوبر المقبل؛ حيث يلتقي يوم 21 كل من الهلال والعين، والريان مع الأهلي؛ بينما سيواجه النصر فريق الاستقلال يوم 22.