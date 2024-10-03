لاعبان من الأهلي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

كشف موقع "sofascore" للإحصائيات والأرقام الرياضية عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وتواجد بالتشكيلة المثالية للجولة الثانية من البطولة الآسيوية لاعبان بفريق الأهلي الأول لكرة القدم بالدوري السعودي للمحترفين؛ فيما غاب لاعبو الهلال والنصر عن التشكيلة الأفضل.
وجاء محترف الأهلي، البرازيلي روجر إيبانيز في التشكيلة المثالية، الذي حصل على أعلى تقييم بالمباراة بلغ (9.1)، كما تواجد الجزائري رياض محرز لاعب الفريق بالتشكيلة، بعد حصوله على تقييم (8.2).
وتتصدر حاليًا أندية الدوري السعودي الهلال والأهلي ترتيب مجموعاتها، في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد نهاية الجولة الثانية من البطولة الآسيوية.
وتنطلق الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب يومي 21 و22 أكتوبر المقبل؛ حيث يلتقي يوم 21 كل من الهلال والعين، والريان مع الأهلي؛ بينما سيواجه النصر فريق الاستقلال يوم 22.