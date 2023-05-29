رئيس الأهلي: تعرضنا لأزمة ونقدم اعتذارنا لجماهيرنا عن أي لحظة حزن أو مشقة

أضاف: اليوم أتشرف وبكل تواضع بتقديم استحقاق وهو رسالة اعتذار مغلف بالمحبة والامتنان باسم إدارة ومنسوبي النادي على أي لحظة حزن أوغضب أو مشقة تسببت فيها هذه الأزمة التي تعرض لها النادي خلال هذا الموسم.