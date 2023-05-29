رئيس الأهلي: تعرضنا لأزمة ونقدم اعتذارنا لجماهيرنا عن أي لحظة حزن أو مشقة

قدم رئيس النادي الأهلي وليد معاذ اعتذاره للمنتمين للكيان الملكي عن أي لحظة حزن أو مشقة تعرضوا لها في أزمتهم.
وقال في بيان: اليوم يتجدد لدي إحساس كبير بالفخر والاعتزاز بالانتماء لمؤسسة من أعرق وأميز المؤسسات في القطاع الرياضي بمملكتنا الغاليـة، صاحبـة الإنجازات والأولويات الكثيرة والمتتالية على الصعيدين المحلي والدولي التـي يعرفها كل منصف.
أضاف: اليوم أتشرف وبكل تواضع بتقديم استحقاق وهو رسالة اعتذار مغلف بالمحبة والامتنان باسم إدارة ومنسوبي النادي على أي لحظة حزن أوغضب أو مشقة تسببت فيها هذه الأزمة التي تعرض لها النادي خلال هذا الموسم.
تابع: ونؤكد لجماهيرنا الغالية أننا مقدرون حبكم ودعمكم الاستثنائي وهو غير مستغرب آملين أن يكون اليوم بداية الطريق لإعادة رسم البسمة على هذه الوجوه الكريمة الممتلئة بالفخر والاعتزاز .. دمتم بود عائدون بإذن المولى أقوى.