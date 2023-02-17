الاتحاد يعلن حجم إصابة مهند الشنقيطي

أعلن نادي الاتحاد تعرُّض لاعب الفريق الكروي الأول مهند الشنقيطي لقطع في وتر العضلة الضامة؛ سيُبعده فترة طويلة عن الملاعب.
وقال النادي في بيان مقتضب، بثه عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب مهند الشنقيطي على موضع إصابته التي غادر إثرها أمس مباراة الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، تعرُّضه لقطع في وتر العضلة الضامة".
وتابع البيان: "سيُجري اللاعب مزيدًا من الفحوصات الطبية للوقوف أكثر على حالته؛ لتحديد حاجته لتدخل جراحي من عدمه".
وكان الشنقيطي قد تعرَّض لإصابة قوية خلال المباراة، وتم نقله للمستشفى في سيارة إسعاف، كانت موجودة داخل الملعب.