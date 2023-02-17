الاتحاد يعلن حجم إصابة مهند الشنقيطي

وقال النادي في بيان مقتضب، بثه عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب مهند الشنقيطي على موضع إصابته التي غادر إثرها أمس مباراة الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، تعرُّضه لقطع في وتر العضلة الضامة".