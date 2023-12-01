"الآسيوي" يختار السعودية لاستضافة المرحلة النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة

وسيشارك بالبطولة 24 نادياً سيتم توزيعها على قسمين؛ إذ يضم كل قسم 12 نادياً في منطقتي الغرب والشرق، للمنافسة بنظام الدوري من ذهاب وإياب، حتى يتم تحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، ثم يتأهل الفائزون في دور الـ16 إلى الأدوار النهائية، حيث ستشتمل على ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي، والتي تقام من مواجهة واحدة في السعودية.