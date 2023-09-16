"بوعلي" يتوّج الأبطال.. اختتام بطولة المملكة للمبارزة

اختُتمت منافسات بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 15 عامًا للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والأبيه)، التي أقيمت في صالة الاتحاد بمدينة الأمير سـعود بن جـلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 130 لاعبًا.