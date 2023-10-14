ابن جلوي يشهد حفل افتتاح الجلسة الـ 141 للجنة الأولمبية الدولية.. والموافقة على إضافة 5 ألعاب في أولمبياد 2028

وقال توماس باخ في مؤتمر صحافي عقد بعد اجتماع المجلس التنفيذي، إنه تقرر الموافقة على إدراج ألعاب: الكريكيت، البيسبول/السوفتبول، كرة قدم العلم، اللاكروس، الاسكواش، والتي تم اقتراحها من قِبل اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028، على أن تعتمد من قِبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية.