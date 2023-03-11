سيدات الأهلي أبطال للنسخة الثانية من الدوري النسائي لكرة اليد

حقق فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، لقب الدوري النسائي في نسخته الثانية، اليوم السبت، بعـد فوزه على غريمه "النهضة" 23- 8، في اليوم الختامي من المنافسات الذي أقيم على صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.
وتوج مدير فرع وزارة الرياضة بحائل أحمد الروزي وسارة الشريهي عضو مجلس إدارة الاتحاد فريق الأهلي بالميداليات الذهبيـة وكأس البطـولة.
فيما تُوّج فريق سيدات النهضة بالمركز الثاني والميداليات الفضية بمشاركة فاتن مطهر عضو اللجنة النسائية بالاتحاد، كما تُوِّج فريق الجبلين بالمركز الثالث بمشاركة أعضاء اللجنة النسائية (مها الغامدي، وابتسام العنزي).
وشهد يوم التتويج تكريم الجهات الداعمة والمساهمة في نجاح النسخة الثانية من الدوري النسائي لكرة اليد، وهم: مجلس شباب حائل، شركة ومؤسسات التقدم، فرع وزارة الرياضة بحائل، مدير بيوت الشباب بحائل، مدير صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بحائل".
يذكر أن الدوري النسائي لكرة اليد قد انطلق في التصفيات المؤهلة التي أقيمت في عدد من مناطق المملكة، وأسفر عن ذلك تأهل 5 أندية للدوري النهائي، والذي لعب بنظام تجميع النقاط بمشاركة "الجبلين، النهضة، الأهلي، قفار، عرعر".