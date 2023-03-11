سيدات الأهلي أبطال للنسخة الثانية من الدوري النسائي لكرة اليد

يذكر أن الدوري النسائي لكرة اليد قد انطلق في التصفيات المؤهلة التي أقيمت في عدد من مناطق المملكة، وأسفر عن ذلك تأهل 5 أندية للدوري النهائي، والذي لعب بنظام تجميع النقاط بمشاركة "الجبلين، النهضة، الأهلي، قفار، عرعر".