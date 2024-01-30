بطولة آسيا 2023: بركلات الترجيح.. كوريا الجنوبية تتأهل على حساب الأخضر السعودي

حسم المنتخب الكوري الجنوبي نتيجة المواجهة التي جمعته مع الأخضر السعودي في المسابقة الآسيوية بعدما حقق الفوز معلنًا تأهله للدور ربع النهائي.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر بفوز المنتخب الكوري الجنوبي عن طريق ركلات الترجيح.
وشهد شوط المباراة الأول أفضلية للمنتخب السعودي رغم التعادل السلبي؛ إذ كانت نسبة استحواذه على الكرة هي الأكبر. كما شهد هذا الشرط ثلاث فرص محققة، كان أبطالها صالح الشهري برأسية ارتطمت في العارضة، وكذلك علي لاجامي التي ارتطمت هي الأخرى في العارضة، وسالم الدوسري برأسية متقنة أنقذها الحارس الكوري الجنوبي.
ومع بداية الشوط الثاني نجح اللاعب عبدالله رديف في تسجيل الهدف الأول للأخضر السعودي في الدقيقة الـ46 قبل أن يتعادل المنتخب الكوري بهدف قاتل في الدقيقة الـ90+9 عن طريق اللاعب تشو.
واحتكم المنتخبات للوقتَين الإضافيَّين، لكن استمرت النتيجة كما هي؛ ليلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح، التي تعلن تأهُّل المنتخب الكوري بعدما نجح في تسجيل أربع ركلات، فيما سجل الأخضر ركلتين فقط .