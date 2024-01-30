بطولة آسيا 2023: بركلات الترجيح.. كوريا الجنوبية تتأهل على حساب الأخضر السعودي

وشهد شوط المباراة الأول أفضلية للمنتخب السعودي رغم التعادل السلبي؛ إذ كانت نسبة استحواذه على الكرة هي الأكبر. كما شهد هذا الشرط ثلاث فرص محققة، كان أبطالها صالح الشهري برأسية ارتطمت في العارضة، وكذلك علي لاجامي التي ارتطمت هي الأخرى في العارضة، وسالم الدوسري برأسية متقنة أنقذها الحارس الكوري الجنوبي.