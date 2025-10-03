أخضر تحت 17 عامًا يتوّج ببطولة الخليج 2025 في قطر

تُوّج المنتخب السعودي تحت 17 عامًا بلقب بطولة كأس الخليج 2025، بعد فوزه المستحق على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة.