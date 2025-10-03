أخضر تحت 17 عامًا يتوّج ببطولة الخليج 2025 في قطر

تُوّج المنتخب السعودي تحت 17 عامًا بلقب بطولة كأس الخليج 2025، بعد فوزه المستحق على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة.
ويُعد هذا التتويج هو الأول للبطولة بنسختها الجديدة التي تُقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وسجّل عبدالعزيز الفواز الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 18، قبل أن يضيف عبدالرحمن السفياني الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول، ليؤكد تفوق المنتخب السعودي ويمنحه الكأس الخليجية.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي المباراة بتشكيلة ضمت:
محمد العتيبي (حراسة المرمى)، أسامة الدغمة، أبو بكر سعيد، ناصر الفيحاني، عادل صابر، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، إبراهيم عزام، صبري دهل، عبدالرحمن السفياني، ووليد النور.
وكان "الأخضر" قد بلغ المباراة النهائية بعد أن قلب تأخره أمام المنتخب القطري إلى فوز بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل المنتخب الإماراتي بفوزه على العراق بهدف نظيف في نصف النهائي.