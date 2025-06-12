الرياض تُشعل العالم بكأس العالم للرياضات الإلكترونية

وكشفت الجهات المنظمة عن استعدادات مبكرة لإطلاق نسخة 2025، والتي ستشهد توسعًا لتشمل 25 بطولة من بينها الشطرنج الإلكتروني، مع رفع إجمالي الجوائز إلى 70 مليون دولار، في تأكيد جديد على أن السعودية لا تنظم بطولات فقط، بل تصنع مستقبلًا جديدًا للرياضة الرقمية والترفيه عالميًّا.