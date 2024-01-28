الاتحاد العربي لكرة القدم يبرم اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة "الألكسو"

ويتضمن التعاون بين الطرفين المساهمة في ترجمة قانون ومصطلحات رياضة كرة القدم باللغة العربية في بطولات الاتحاد العربي، والتعاون لإصدار نسخة رقمية من المعجم الموحد لمصطلحات اللعبة، الصادر عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط، باعتباره جهازًا مختصًّا تابعًا لمنظمة "الألكسو"، بجانب وضع أسماء اللاعبين (العرب والأجانب) باللغة العربية في مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.