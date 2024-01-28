الاتحاد العربي لكرة القدم يبرم اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة "الألكسو"

بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، والمدير العام لمنظمة "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" رئيس اللجنة العليا لمنتدى "الألكسو" للأعمال والشراكات هاني المقبل، أُبرمت اليوم في العاصمة التونسية تونس اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد العربي لكرة القدم والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"؛ لرفع مستويات الوعي بالرياضة والثقافة في الوطن العربي.
ويتضمن التعاون بين الطرفين المساهمة في ترجمة قانون ومصطلحات رياضة كرة القدم باللغة العربية في بطولات الاتحاد العربي، والتعاون لإصدار نسخة رقمية من المعجم الموحد لمصطلحات اللعبة، الصادر عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط، باعتباره جهازًا مختصًّا تابعًا لمنظمة "الألكسو"، بجانب وضع أسماء اللاعبين (العرب والأجانب) باللغة العربية في مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
كما يتضمن التعاون بين الاتحاد العربي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بحث واستكشاف مجالات الدعم المختلفة، وإقامة ورش عمل ذات علاقة بالأعمال الناتجة من التعاون القائم، وتبادُل المعرفة والخبرات الفنية والمهنية لتوسيع وتطوير نطاق عمل المشاريع والبرامج وتمكينها، بجانب تعزيز وتحقيق التعاون المشترك، واستثمار كل ما يحقق الاستفادة للأطراف كافة.
وجاء التوقيع في منتدى الأعمال والشراكات، الذي أقامته المنظمة، بحضور عدد من الهيئات واللجان العربية المختلفة في تونس، ويستمر لمدة يومين.