فابريزيو رومانو: الاتفاق يقترب من ضم الإنجليزي "جيسي لينغارد"

وكان جيسي لينغارد البالغ من العمر 30 عاما، قد رحل عن نادي نونتغهام فورست الإنجليزي فى نهاية الموسم الماضي، ولم ينضم إلى اى فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.