فابريزيو رومانو: الاتفاق يقترب من ضم الإنجليزي "جيسي لينغارد"

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن رغبة نادي الاتفاق في التعاقد مع الإنجليزي جيسي لينغارد، لاعب نوتينغهام فورست السابق، خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لما نشره الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين فإنه من المقرر أن يعرض الاتفاق على جيسي لينغارد عقدًا فى يناير 2024.
وأفاد الصحفي بأن "جيرارد"، مدرب الفريق يريد التعاقد مع لينغارد، كما ن هندرسون وفينالدوم لاعبا الفريق السعودي يدفعانه أيضًا للتوقيع.
وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى القرار النهائي سيكون في يد لينغارد قريبًا.
وكان جيسي لينغارد البالغ من العمر 30 عاما، قد رحل عن نادي نونتغهام فورست الإنجليزي فى نهاية الموسم الماضي، ولم ينضم إلى اى فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.