في افتتاح الجولة 29 من دوري روشن وبثنائية.. الأهلي يسقط في محطة "مدرسة الوسطى"

سقط فريق الأهلي الأول لكرة القدم في محطة نظيره الرياض "مدرسة الوسطى" بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم "سامي الجريس".
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان الرياض البادئ في التسجيل من خلال ركلة جزاء نفذها "بيراما توري" في الدقيقة 43 كهدف أول لمدرسة الوسطى.
وعدل النتيجة للأهلي "كيسيه" في الوقت بدلاً من الضائع 45+10، بعد استثماره لعرضية قائد الفريق "فيرمينو".
وفي الشوط الثاني ومن تمريرة ولا أجمل من "الخبير المخضرم" يحيى الشهري إلى زميله عبدالهادي حراجين، سدد الأخير كرة أرضية زاحفة داخل شباك حارس الأهلي "ميندي" كهدف ثانٍ لمدرسة الوسطى في الدقيقة 84.
بتلك النتيجة بلغ الرياض النقطة 28 في المركز الـ 14 وبقي الأهلي ثالثًا برصيد 52 نقطة.