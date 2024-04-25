في افتتاح الجولة 29 من دوري روشن وبثنائية.. الأهلي يسقط في محطة "مدرسة الوسطى"

سقط فريق الأهلي الأول لكرة القدم في محطة نظيره الرياض "مدرسة الوسطى" بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم "سامي الجريس".