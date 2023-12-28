"أبطال آسيا" .. مواجهة سعودية خالصة بين النصر والفيحاء .. والهلال والاتحاد يصطدمان بـ سباهان ونافباخور

وجرت القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث أوقعت النصر والفيحاء السعوديان في مواجهة مباشرة، بينما سيواجه الهلال السعودي سباهان الإيراني، فيما يلتقي الاتحاد السعودي بنافباخور الأوزبكي وجها لوجه، ويلتقي العين الإماراتي وناساف الأوزبكي.