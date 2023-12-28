رياضة
"أبطال آسيا" .. مواجهة سعودية خالصة بين النصر والفيحاء .. والهلال والاتحاد يصطدمان بـ سباهان ونافباخور
أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا اليوم الخميس، عن مواجهات قوية للغاية بينهم مواجهة سعودية خالصة بين النصر والفيحاء.
وجرت القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث أوقعت النصر والفيحاء السعوديان في مواجهة مباشرة، بينما سيواجه الهلال السعودي سباهان الإيراني، فيما يلتقي الاتحاد السعودي بنافباخور الأوزبكي وجها لوجه، ويلتقي العين الإماراتي وناساف الأوزبكي.
وتفصيلا جاءت نتائج القرعة لفرق الغرب كالآتي..
ناساف الأوزبكي في مواجهة العين
الفيحاء في مواجهة النصر
سباهان في مواجهة الهلال
نافباخور في مواجهة الاتحاد
وأما عن قرعة فرق الشرق جاءت كالآتي..
جيونبوك هيونداي في مواجهة بوهانج ستيلرز
أولسان هيونداي في مواجهة فنفوريت كوفو
شاندونج في مواجهة كاوازاكي
بانكوك في مواجهة يوكوهاما