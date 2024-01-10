23 شركة كورية تزور نادي عكاظ للاستثمار الرياضي.. والإعلان عن مدرب عالمي للقدم قريباً

واستقبلهم، شاكر العصيمي، رئيس نادي عكاظ وأعضاء مجلس إدارته، وتجوّل الوفد الكوري في مقر النادي، واطلع على المرافق والمنشآت، والمشاريع الاستثمارية بالطائف، وكان الجانب الرياضي أحد تلك المرافق التي زارها الوفد واستمع لشرح مفصل عن النادي وتاريخه وإنجازاته وخططه المستقبلية والفرص الاستثمارية فيه وذلك بتنظيم من مركز التنسيق المالي بالمحافظة.