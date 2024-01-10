23 شركة كورية تزور نادي عكاظ للاستثمار الرياضي.. والإعلان عن مدرب عالمي للقدم قريباً

أعلن شاكر العصيمي، رئيس نادي عكاظ خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى اليوم، عن تعاقد النادي مع مدرب عالمي لكرة القدم سيتم الإفصاح عن تفاصيله خلال الأسبوعين القادمين، وإجراء بعض التعاقدات الأخرى التي تصب في مصلحة النادي عموماً، والبدء في إطلاق مجموعة من البرامج الثقافية والمعرفية بالنادي.
وكان قد زار اليوم الأربعاء وفد استثماري من 23 شركة كورية يتقدمهم محافظ مدينة بونتاك، مقر نادي عكاظ الرياضي بالطائف، يرافقهم المستشار سلطان السعدون رئيس مركز التنسيق المالي بالمحافظة.
واستقبلهم، شاكر العصيمي، رئيس نادي عكاظ وأعضاء مجلس إدارته، وتجوّل الوفد الكوري في مقر النادي، واطلع على المرافق والمنشآت، والمشاريع الاستثمارية بالطائف، وكان الجانب الرياضي أحد تلك المرافق التي زارها الوفد واستمع لشرح مفصل عن النادي وتاريخه وإنجازاته وخططه المستقبلية والفرص الاستثمارية فيه وذلك بتنظيم من مركز التنسيق المالي بالمحافظة.
فيما أبدى رئيس الوفد الكوري دهشته مما رآه في النادي من تعدد الألعاب التي وصلت لـ 29 لعبة وعلو كعب الجوانب الإدارية والفنية في إدارتها وتحقيق الجوائز والنتائج المشجعة لهم في كوريا أن لبحث الاستثمار وتبادل الخبرات مع النادي.
وشكر رئيس مركز التنسيق المالي سلطان السعدون للوفد الكوري زيارتهم وحرصهم أن تكون الطائف وجهتهم الأولى في المملكة العربية السعودية مثنياً على الجهود الكبيرة التي يضطلع بها رئيس نادي عكاظ وأعضاء مجلس إدارته، وإبراز القطاع الرياضي بالطائف بشكلٍ غير مسبوق.