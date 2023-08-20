"سانتي أونا": "إيمريك لابورت" يعطي موافقته للانضمام للنصر
كشف الصحفي "سانتي أونا" عن موافقة الإسباني إيمريك لابورت، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الرسمية على انضمامه إلى صفوف النصر السعودي بالموسم الجديد.
ووفقًا لما نشره الصحفي الذي يعمل في "footmercato": فإن لابورتا سينتقل إلى النصر بعقد حتى يونيو 2026، وراتب يصل إلى 25 مليون يورو في السنة.
كما أشار الصحفي "فابريزيو رومانو" إلى أن الاتفاق بين الأندية قد تم بالفعل، والمفاوضات بين النصر ولابورت متقدمة حتى الآن. وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر موقع "X" إلى أن النادي الإنجليزي سيحصل على أكثر من 20 مليون يورو، كرسوم انتقال للاعب إلى السعودية.
يلعب إيمريك لابورت البالغ من العمر 29 عامًا، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ 2018، قادمًا من أتليتك بيلباو، كما يلعب للمنتخب الأسباني منذ 2021.
وتعاقدت إدارة النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن، مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني.