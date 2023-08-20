"سانتي أونا": "إيمريك لابورت" يعطي موافقته للانضمام للنصر

كما أشار الصحفي "فابريزيو رومانو" إلى أن الاتفاق بين الأندية قد تم بالفعل، والمفاوضات بين النصر ولابورت متقدمة حتى الآن. وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر موقع "X" إلى أن النادي الإنجليزي سيحصل على أكثر من 20 مليون يورو، كرسوم انتقال للاعب إلى السعودية.