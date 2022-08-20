رياضة

"الانضباط والأخلاق": رفض شكوى النصر ضد "البلطان"

رئيس نادي الشباب خالد البلطان
رئيس نادي الشباب خالد البلطان
سبق
سبق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضها للشكوى المقدمة من نادي النصر ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان، بشأنه إساءته للنادي النصراوي عبر أحد البرامج التلفزيونية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت: بعد استكمال نادي النصر للإجراءات الشكلية، خاطبت اللجنة خالد البلطان رئيس نادي الشباب للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من النصر.

وقررت لجنة الانضباط قبول الشكوى من الناحية الشكلية، ورفضها من الناحية الموضوعية، مؤكدة في الوقت ذاته أن القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة «139» من لائحة الانضباط والأخلاق.

الاتحاد السعودي لكرة القدم
نادي النصر
لجنة الانضباط والأخلاق
خالد البلطان
رئيس نادي الشباب

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