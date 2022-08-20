"الانضباط والأخلاق": رفض شكوى النصر ضد "البلطان"

وقررت لجنة الانضباط قبول الشكوى من الناحية الشكلية، ورفضها من الناحية الموضوعية، مؤكدة في الوقت ذاته أن القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة «139» من لائحة الانضباط والأخلاق.