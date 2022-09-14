في التصفيات الآسيوية.. الأخضر الشاب يخسر من أمام أوزبكستان

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، من نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب الأمير سعود بن جلوي بمحافظة الخبر.