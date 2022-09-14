في التصفيات الآسيوية.. الأخضر الشاب يخسر من أمام أوزبكستان

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، من نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب الأمير سعود بن جلوي بمحافظة الخبر.
افتتح المنتخب الأوزبكي التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق محمود جورابوييف، إلا أن مشاري النمر تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 85 من زمن المباراة.
وعاد منتخب أوزبكستان للتقدم مجددًا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا عن ضائع عبر ركلة جزاء سددها بنجاح ريان إسلاموف.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة الصين مع المالديف على نفس الملعب.
بتلك النتيجة انفردت أوزبكستان بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط من مباراتين للأخضر السعودي.