الاتحاد: عملية جراحية ناجحة للمدافع مهند الشنقيطي

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، عن خضوع مدافع الفريق الأول لكرة القدم مهند الشنقيطي، لعملية جراحية ناجحة.
ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "تكللت بحمدالله العملية الجراحية التي أجراها اللاعب مهند الشنقيطي صباح اليوم في فنلندا بالنجاح".
وتابع البيان: "وسيحدد الطبيب المعالج البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سوف يحتاجه اللاعب في الفترة المقبلة، قبل العودة لمزاولة التدريبات مع زملائه".
وكان اللاعب قد تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، ضمن الجولة 17 من منافسات دوري روشن للمحترفين، وأكدت الفحوصات تعرضه لقطع في أوتار العضلة الضامة، ومن المتوقع غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.