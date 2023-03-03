الاتحاد: عملية جراحية ناجحة للمدافع مهند الشنقيطي

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، ضمن الجولة 17 من منافسات دوري روشن للمحترفين، وأكدت الفحوصات تعرضه لقطع في أوتار العضلة الضامة، ومن المتوقع غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.