"الآسيوي": لاعب النصر "أوتافيو" رجل مباراة الفيحاء في إياب ثُمن النهائي بدوري أبطال آسيا

وكرَّر فريق النصر تفوُّقه على مواطنه الفيحاء؛ ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي بعدما تغلب عليه من جديد 2-0 أمس الأربعاء على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024.