"الآسيوي": لاعب النصر "أوتافيو" رجل مباراة الفيحاء في إياب ثُمن النهائي بدوري أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البرتغالي أوتافيو، نجم فريق النصر، رجل مباراة فريقه أمام الفيحاء ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وكرَّر فريق النصر تفوُّقه على مواطنه الفيحاء؛ ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي بعدما تغلب عليه من جديد 2-0 أمس الأربعاء على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
ويأتي اختيار النجم البرتغالي نظير المجهود المميز الذي قدَّمه في المباراة؛ إذ سجل هدف فريقه الأول في الدقيقة الـ17، إضافة إلى محاولاته المتكررة على مرمى الحارس فلاديمير ستويكوفيتش، التي شكلت خطورة في أكثر من مناسبة.
وتأهل النصر ليتقابل في الدور ربع النهائي مع العين الإماراتي الذي تغلب على ناساف الأوزبكي بواقع 2-1 في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب.