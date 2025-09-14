الفريق السعودي للتجديف يتألق قاريًا ويحصد 6 ميداليات في نهائيات آسيا بالصين

وفي ختام المنافسات، عبّر رئيس الاتحاد السعودي للتجديف علي بن حسين علي رضا عن فخره بالإنجاز قائلاً: «نحمد الله على هذا الإنجاز القاري الذي تزامن مع شهر الوطن وقرب احتفالات اليوم الوطني، ونعتبره عربون وفاء وعطاء لهذا الوطن الغالي. نهديه أولًا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم الذي يقف دائمًا خلف إنجازات أبنائه. ما تحقق اليوم هو ثمرة جهد وإصرار من لاعبي ولاعبات المنتخب، ودعم متواصل من الأجهزة الفنية والإدارية وإدارة الاتحاد، ونعاهد وطننا العزيز على أن نواصل العمل لاعتلاء منصات التتويج ورفع راية المملكة عالية في كل محفل دولي».