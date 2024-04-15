"الملا" يعلن جاهزيته للمنافسة في بطولة السعودية المفتوحة للجولف

وشهد نادي الرياض للجولف اليوم الاثنين جولة إعلامية تعريفية؛ إذ رافق المحترف عثمان الملا "37 عامًا" عددًا من الزملاء الإعلاميين في ثلاث حفر على هامش تحضيراته للمشاركة في البطولة. واشتملت الجولة على إعطاء معلومات للإعلاميين حول لعبة الجولف، وآلية المنافسة فيها، وأهمية إقامة البطولات في المملكة العربية السعودية، والخطط التي تقدمها جولف السعودية لتطوير اللعبة.