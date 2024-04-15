"الملا" يعلن جاهزيته للمنافسة في بطولة السعودية المفتوحة للجولف

أكد عثمان الملا، أول لاعب جولف سعودي محترف، جاهزيته للمشاركة في بطولة السعودية المفتوحة، المُنظَّمة من صندوق الاستثمارات العامة، وستقام خلال الفترة من 17 إلى 20 إبريل في نادي الرياض للجولف.
وشهد نادي الرياض للجولف اليوم الاثنين جولة إعلامية تعريفية؛ إذ رافق المحترف عثمان الملا "37 عامًا" عددًا من الزملاء الإعلاميين في ثلاث حفر على هامش تحضيراته للمشاركة في البطولة. واشتملت الجولة على إعطاء معلومات للإعلاميين حول لعبة الجولف، وآلية المنافسة فيها، وأهمية إقامة البطولات في المملكة العربية السعودية، والخطط التي تقدمها جولف السعودية لتطوير اللعبة.
كما تم منح وسائل الإعلام فرصة تجربة اللعبة بمساعدة مدربين محترفين في الأماكن المخصصة للتدريب، مع إطلاق البطولة شعار "جولف وأكثر"، خاصة أن البطولة تضم الكثير من الفعاليات المرافقة من خلال وجود بازار سجة، وحفلات موسيقية في الفترة المسائية، إلى جانب العديد من الفعاليات المخصصة للأطفال.
وسلط المحترف السعودي عثمان الملا الضوء على أهمية وجود الأطفال والشباب في البطولة، بما يضمن قضاء أوقات ممتعة، والتعرف أكثر على رياضة الجولف؛ ما يشجع الجيل الجديد على ممارسة هذه الرياضة.
وأكد عثمان الملا أن بطولة السعودية المفتوحة للجولف هي حدث رائع، وقال: "أنا متحمس للمشاركة والمنافسة فيها، خاصة أنها تمثل الجولة الآسيوية التي تقام في وطني السعودية بمشاركة عالمية وآسيوية، إلى جانب ما سيحظى به جمهور اللعبة من متعة المشاهدة، والاستمتاع بالأجواء والفعاليات المميزة على هامش البطولة واحتفالات عيد الفطر السعيد".
وأضاف: "من الضروري أن تصبح بطولة السعودية المفتوحة بوابة للجولف، تشجع المزيد من السعوديين على ممارسة هذه الرياضة".
وأشار الملا إلى الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام بوصفه شريكًا استراتيجيًّا في إنجاح الأحداث الرياضية والتعريف بها، مؤكدًا أهمية وجود الإعلام بشكل متواصل مع أنشطة الجولف واللاعبين وكل أركان اللعبة؛ ما يسهم في أن تصل الرسالة المطلوبة للجمهور المتلقي.
ويشارك اللاعب السعودي المحترف عثمان الملا في البطولة مع نخبة من الأسماء العالمية والآسيوية ولاعبي ليف جولف، أبرزهم: هنريك ستينستون وديفيد بويج وبيتر أوهلين وآندي أوغليتري، إلى جانب 14 لاعبًا تمت دعوتهم من سبع دول عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل التعاون مع الاتحاد العربي للجولف.
وعلى صعيد آخر، ستُتاح لعشاق رياضة الجولف والمتابعين الاستمتاع خلال الفترة المسائية بالعديد من الفعاليات في منطقة المشجعين، التي من المتوقع أن تشهد حضورًا كبيرًا، خاصة مع الإعلان عن الكثير من الفعاليات المصاحبة والفقرات الموسيقية وعروض الألعاب النارية المذهلة.