تأهُّبًا لبطولة كأس آسيا في تايلاند.. أخضر الصالات يرفع استعداده

تأهُّبًا لبطولة كأس آسيا في تايلاند.. أخضر الصالات يرفع استعداده
رفع المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، وتيرة استعداداته وتحضيراته في معسكره الحالي المقام في بانكوك، قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في بانكوك خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل الجاري، المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأجرى لاعبو "أخضر الصالات"، اليوم السبت، تدريباتهم على صالة "بات أرينا" تحت إشراف المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي قسّم الحصة التدريبية إلى قسمين؛ إذ اشتملت تدريبات القسم الأول على تمارين لياقية مكثفة، بالإضافة إلى تمارين أخرى باستخدام الكرة.
فيما اشتملت تدريبات القسم الثاني على تطبيق جمل فنية وتكتيكية تركزت في بناء الهجمات الواعدة من المناطق الخلفية والضغط على حامل الكرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة.
يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 في بانكوك، أوقعت "أخضر الصالات" في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أوزبكستان والعراق وأستراليا.