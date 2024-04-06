تأهُّبًا لبطولة كأس آسيا في تايلاند.. أخضر الصالات يرفع استعداده

رفع المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، وتيرة استعداداته وتحضيراته في معسكره الحالي المقام في بانكوك، قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في بانكوك خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل الجاري، المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال شهر سبتمبر المقبل.