في نسخته الرابعة.. غداً.. انطـلاق "طواف العلا" 2024

تشهد محافظة العلا غداً الثلاثاء؛ حفل انطلاق سباق "طواف العلا 2024" في نسخته الرابعة، ضمن سباقات الدراجات الهوائية، حيث سيقام في محافظة العلا خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير المقبل، والذي تنظمه وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والدولي للدراجات UCI، والمكون من خمس مراحل، تمتد على مسافة 881.2 كم.