في نسخته الرابعة.. غداً.. انطـلاق "طواف العلا" 2024

تشهد محافظة العلا غداً الثلاثاء؛ حفل انطلاق سباق "طواف العلا 2024" في نسخته الرابعة، ضمن سباقات الدراجات الهوائية، حيث سيقام في محافظة العلا خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير المقبل، والذي تنظمه وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والدولي للدراجات UCI، والمكون من خمس مراحل، تمتد على مسافة 881.2 كم.
ويشارك في "طواف العلا" في هذه النسخة 18 فريقاً من حول العالم، منهم تسعة فرق من فئة UCI WorldTeams وهم: فريق أستانا قازاقستان (كازاخستان)، بحرين فيكتوريوس (البحرين)، بورا هانسغروه (ألمانيا)، كوفيديس (فرنسا)، فريق موفيستار (إسبانيا)، فريق جايكو العلا (أستراليا)، فريق دي.إف.بي- فرمينش بوستنل (هولندا)، سودال كويك- ستيب (بلجيكا)، فريق الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)، وخمسة فرق من فئة UCI ProTeams وهي: إيوسكالتل- إيوسكادي (إسبانيا)، فريق Q36.5 للدراجات الهوائية (السويد)، توتال إنرجيز (فرنسا)، فريق تودور للدراجات الهوائية (فرنسا)، أونو-إكس موبيليتي (النرويج)، وأربعة فرق إضافية، هي: الفريق الوطني السعودي (السعودية)، فريق JCL Team Ukyo (اليابان)، روجاي أون لاين انشورنس (تايلاند)، فريق تيرينغانو بوليجون للدراجات (ماليزيا).
وستكون مراحل جولة العلا 2024 على النحو التالي:
المرحلة الأولى (الثلاثاء 30 يناير): من محطة قطار المنشية إلى محطة قطار المنشية بمسافة 149.1 كلم.
المرحلة الثانية (الأربعاء 31 يناير): من المتنزه الشتوي إلى محمية شرعان الطبيعية بمسافة 199.1 كلم.
المرحلة الثالثة (الخميس 1 فبراير): من مطار العلا الدولي حتى مسار كأس العلا للهجن بمسافة 170.6 كلم.
المرحلة الرابعة (الجمعة 2 فبراير): من الحجر إلى مرايا بمسافة 142.2 كلم.
المرحلة الخامسة (السبت 3 فبراير): من البلدة القديمة في العلا إلى مطل حرة عويرض بمسافة 150.2 كلم.
ويأتي سباق "طواف العلا" كأحد مبادرات برنامج جودة الحياة، الذي يهتم بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، من خلال إعداد البيئات اللازمة والداعمة التي تتيح خيارات متنوعة وجديدة، تعزز مشاركة المواطن والمقيم والزوار في الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والأنشطة الأخرى، والحرص على تقديم تجربة رياضية ثقافية متكاملة للمشاركين في السباقات، تعكس التطور الذي تشهده المملكة.