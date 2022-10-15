الثلاثاء انطلاق النسخة الـ15 من بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022"

ثلاثة أيام باتت تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022"، والتي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 18- 23 أكتوبر 2022م؛ وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في مدينة الدمام بتنظيم من وزارة الرياضة وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، ضمن برنامج جودة الحياة.
وتعد هذه النسخة الـ15 من البطولة، هي الأكبر من حيث عدد الأندية المشاركة (12 فريقًا) منذ انطلاق البطـولة في عام 1997م.
ويشارك في البطولة التي ستحتضنها صالة وزارة الرياضة بالدمام 12 ناديًا، يمثلون قارات العالم السبعة؛ يأتي في مقدمتهم ممثلا المملكة (الدولة المستضيفة) فريقا مضر والخليج، إلى جانب فريق برشلونة الإسباني بطل أوروبا والأكثر تتويجًا باللقب "خمس مرات"، وفريق ماغديبورغ الألماني "حامل اللقب"، والكويت الكويتي "بطل قارة آسيا"، والأهلي المصري "بطل قارة إفريقيا"، وتاوباتي البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية والوسطى"، ومينيستروس "بطل أمريكا الشمالية والكاريبي"، وجامعة سيدني الأسترالي "بطل أوقيانوسيا"، وكيلسي البولندي "مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 1"، وبنفيكا البرتغالي "مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 2"، والترجي التونسي "بطل العـرب".
يشار إلى أن مدينة الدمام قد استضافت النسخة الأولى في السعودية عام 2019م، بعد فوز المملكة بحقوق الاستضافة لأربع سنوات منذ عام 2019م؛ فيما استضافت مدينة جدة النسخة الماضية في عام 2021م.