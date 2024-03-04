لاعب النصر "لاجامي": النتيجة غير مُرضية لنا.. وسنعوِّض بالرياض

قال علي لاجامي، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، عقب خسارة فريقه أمام العين الإماراتي بهدف دون مقابل، إن نتيجة المباراة غير مُرضية بالنسبة لهم، مشيرًا إلى أن فريقه أضاع العديد من الفرص في الشوط الثاني، لكنهم قادرون على التعويض في الرياض.