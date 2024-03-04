لاعب النصر "لاجامي": النتيجة غير مُرضية لنا.. وسنعوِّض بالرياض

قال علي لاجامي، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، عقب خسارة فريقه أمام العين الإماراتي بهدف دون مقابل، إن نتيجة المباراة غير مُرضية بالنسبة لهم، مشيرًا إلى أن فريقه أضاع العديد من الفرص في الشوط الثاني، لكنهم قادرون على التعويض في الرياض.
وجاء حديث "علي لاجامي" للناقل الرسمي لمنافسات دوري أبطال آسيا (قنوات SSC) عقب نهاية مباراة النصر أمام العين الإماراتي لمصلحة الأخير بهدف دون رد، ضمن ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2023-2024.
وختم بقوله: "النصر لا يعتمد على لاعب واحد؛ فنحن مجموعة واحدة. وفي مباراة الإياب بالرياض سنعوِّض النتيجة على أرضنا وبين جماهيرنا، وسيكون لنا الفارق الذي من خلاله سننتزع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي".