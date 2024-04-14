للمرة الأولى في تاريخه.. "ليفركوزن" يتوج بلقب الدوري الألماني

توج باير ليفركوزن بلقبه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة مساء اليوم الأحد على ملعب "باي أرينا" ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة "بوندسليجا".
ورفع ليفركوزن بذلك رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة بفارق 16 نقطة أمام بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني مع تبقي 5 مراحل على نهاية البطولة بينما يتواجد فيردر بريمين في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 31 نقطة.
افتتح فيكتور بونيفاس التسجيل لليفركوزن من ركلة جزاء وفي الدقيقة 25، وأضاف السويسري غرانيت تشاكا الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 60، قبل أن يضيف فلوريان فيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 68 وفي الدقيقة 83 انطلقت الاحتفالات في جميع أرجاء الملعب بعد أن عاد فيرتز وسجل الهدف الثاني له والرابع لليفركوزن، ثم عاد فيرتز ودون الهاتريك بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 90.