للمرة الأولى في تاريخه.. "ليفركوزن" يتوج بلقب الدوري الألماني

افتتح فيكتور بونيفاس التسجيل لليفركوزن من ركلة جزاء وفي الدقيقة 25، وأضاف السويسري غرانيت تشاكا الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 60، قبل أن يضيف فلوريان فيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 68 وفي الدقيقة 83 انطلقت الاحتفالات في جميع أرجاء الملعب بعد أن عاد فيرتز وسجل الهدف الثاني له والرابع لليفركوزن، ثم عاد فيرتز ودون الهاتريك بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 90.