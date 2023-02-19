دوري أبطال آسيا: الشباب السعودي يبلغ ربع النهائي عبر بوابة ناساف الأوزبكي

بلغ فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم الدور ربع النهائي عقب تغلُّبه على ناساف الأوزبكي بهدفين دون مقابل مساء اليوم الأحد، وذلك على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة القطرية ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022.
تقدَّم الشباب مبكرًا منذ الدقيقة الـ11 من مجهود فردي مميز للاعب حسين القحطاني، الذي قاد بمفرده هجمة مرتدة من نحو منتصف الملعب قبل أن يطلق قذيفة صاروخية، باغتت الحارس، واستقرت في الشباك معلنة أول هدفَي المباراة.
وأضاف النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا الهدف الثاني للشباب بعد أن تبادَلَ الكرة مع زملائه قبل أن يتلقى كرة على مشارف منطقة من حسين القحطاني؛ ليسددها صاروخية، ارتطمت بالقائم الأيسر قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك عند الدقيقة الـ54.
يُشار إلى أنه ستقام الثلاثاء المقبل قرعة الدور ربع النهائي من البطولة، وذلك عقب نهاية الدور ثُمن النهائي الذي تسدل منافساته مساء يوم غد الاثنين.