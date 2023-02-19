دوري أبطال آسيا: الشباب السعودي يبلغ ربع النهائي عبر بوابة ناساف الأوزبكي

بلغ فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم الدور ربع النهائي عقب تغلُّبه على ناساف الأوزبكي بهدفين دون مقابل مساء اليوم الأحد، وذلك على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة القطرية ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022.