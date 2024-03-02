في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.. "نيوكاسل" يستعيد نغمة الانتصارات عبر بوابة "وولفرهامبتون"

حقَّق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل مساء اليوم السبت على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.