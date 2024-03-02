في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.. "نيوكاسل" يستعيد نغمة الانتصارات عبر بوابة "وولفرهامبتون"

حقَّق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل مساء اليوم السبت على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح المهاجم السويدي أليكسندر إيساك أهداف نيوكاسل في الدقيقة الـ14، وضاعف أنتوني جوردون تقدُّم أصحاب الضيافة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الـ33، وعزز فالينتينو ليفرامينتو النتيجة في الدقيقة الـ(90+2) من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 38 نقطة في المركز العاشر.