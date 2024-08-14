يمتد حتى 29 أغسطس الجاري.. أخضر الصالات يعسكر في البوسنة

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الخميس، إلى مدينة ساراييفو في دولة البوسنة والهرسك، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 29 أغسطس الجاري، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
وكان الجهاز الفني لأخضر الصالات الذي يقوده (الإسباني) أندريو بلازا أعلن قائمته والبالغ عددهم 16 لاعبًا وهم: محمد عبدالمحسن وعبدالله المغربي ونواف عروان وعبدالإله العتيبي وناصر الحارثي وعبدالله الدوسري وصالح القرني وفرحان الأسمري وإيهاب أحمد وفهد رديني ومهدي الحرقان وفهد الجهني ومحسن فقيهي ومحمد سمكري وعبدالإله دغار وعبدالملك مرديني.
وسيخوض "أخضر الصالات" خلال معسكره الخارجي عددًا من المباريات الودية الدولية، بالإضافة إلى إجراء تدريبات يومية متنوعة على فترات مختلفة.