يمتد حتى 29 أغسطس الجاري.. أخضر الصالات يعسكر في البوسنة

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الخميس، إلى مدينة ساراييفو في دولة البوسنة والهرسك، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 29 أغسطس الجاري، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.