بيليه يُطمئن جماهيره بعد دخوله المستشفى

أعلن بيليه، نجم منتخب البرازيل السابق، أن دخوله الأخير إلى المستشفى كان مجرد "زيارة روتينية".
وأوضح بيليه في بيان، نشره عبر حسابه على الانستغرام، أنه في المستشفى حاليًا للقيام بفحوصاته الشهرية، مؤكدًا أنه أمر رائع أن يتلقى رسائل الدعم والتشجيع من الجماهير.
وكانت تقارير صحفية برازيلية قد ذكرت أن بيليه نُقل إلى مستشفى "ألبرت أينشتاين" في "ساو باولو" الأربعاء الماضي؛ بسبب "تورُّم عام"، إلى جانب مشاكل في القلب، مع عدم تحقيق العلاج الكيميائي التأثير المطلوب، وفقًا لموقع "يورو سبورت".
ويُعتبر بيليه البالغ من العمر 82 عامًا أحد أعظم اللاعبين على مَرّ تاريخ لعبة كرة القدم، وقد سجل 77 هدفًا في 92 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وتُوّج بلقب كأس العالم 3 مرات.