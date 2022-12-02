بيليه يُطمئن جماهيره بعد دخوله المستشفى

وأوضح بيليه في بيان، نشره عبر حسابه على الانستغرام، أنه في المستشفى حاليًا للقيام بفحوصاته الشهرية، مؤكدًا أنه أمر رائع أن يتلقى رسائل الدعم والتشجيع من الجماهير.