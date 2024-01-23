بطولة آسيا 2023: بالرغم من الهزيمة أمام إيران.. "الغساني" يصعد بمنتخب الإمارات للدور التالي

حصد منتخب إيران العلامة الكاملة في مجموعته بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي على المنتخب الإماراتي، وذلك في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المرحلة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023 بفوز إيران بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها مهدي طارمي "هدفين في الدقيقتَين الـ26 والـ65". علمًا بأن يحيى الغساني لاعب الإمارات كان قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ64 قبل أن يصحح الغساني الخطأ ويسجل هدفًا للأبيض الإماراتي في الدقيقة الـ90+3 .
الجدير بالذكر أن حكم المباراة كان قد ألغى هدفين لمنتخب إيران بداعي وجود تسلل وخطأ، هدف في الشوط الأول، وآخر في الشوط الثاني.
وبتلك النتيجة تتأهل إيران بعد تصدُّرها المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي المنتخب الإماراتي ثانيًا برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب فلسطين الذي تأهل هو الآخر للمرة الأولى في تاريخه.