الفيصل يلتقي رئيس الأولمبية الدولية في الرياض

عقب ذلك، قام "الفيصل" والدكتور توماس باخ، بحضور عددٍ من منافسات دورة الألعاب السعودية 2023، حيث شهدا نهائي كرة الطائرة الشاطئية، والتنس ، إضافة إلى قيامهما بجولة في منطقة "فان زون" التابعة للدورة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وسط حضور عدد كبير من الزوار والمشجعين.