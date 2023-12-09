الفيصل يلتقي رئيس الأولمبية الدولية في الرياض

استقبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ الذي وصل إلى مدينة الرياض, اليوم السبت, في زيارة تستمر يومين، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأميرة دليّل بنت نهار، نائب مدير دورة الألعاب السعودية وعبدالعزيز باعشن الرئيس التنفيذي، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة على مستوى الرياضة العالمية، بفضل رؤية 2030 وأهدافها الطموحة، خصوصًا في مجال استضافة أكبر الأحداث الرياضية الكبرى، أبرزها؛ دورة الألعاب الآسيوية للألعاب المغلقة والفنون القتالية الرياض 2025، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية تروجينا 2029، ودورة الألعاب الآسيوية الرياض 2034.
عقب ذلك، قام "الفيصل" والدكتور توماس باخ، بحضور عددٍ من منافسات دورة الألعاب السعودية 2023، حيث شهدا نهائي كرة الطائرة الشاطئية، والتنس ، إضافة إلى قيامهما بجولة في منطقة "فان زون" التابعة للدورة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وسط حضور عدد كبير من الزوار والمشجعين.
يُذكر أن زيارة باخ الحالية للمملكة، تعد الثالثة له، منذ توليه رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية عام 2013م، حيث تأتي تأكيدًا لعمق ومتانة العلاقة التي تجمع الأولمبية الدولية باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على النحو الذي يُسهم في تطوير الرياضة على مستوى دول العالم.