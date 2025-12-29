النصر يخشى " مصيدة الاتفاق .. والأهلي يسعى لمداواة جراحه أمام الفيحاء

وتُختتم الجولة في يومها الثالث ، الأربعاء المقبل ، بثلاث مواجهات، يستضيف نيوم نظيره الاتحاد على إستاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ويلتقي الشباب مع القادسية على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ويحل الهلال ضيفًا على الخلود على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.