"جورجينا" ووالدة "ماني" وزوجة "نيفيز" الأبرز.. قصص عن أُسر المحترفين الأجانب وقرار دعم انتقالهم للسعودية

كان قرار انتقال عدد كبير من أشهر نجوم كرة القدم العالميين إلى السعودية بمنزلة القرار الفاصل في حياتهم المهنية؛ إذ بدؤوا تجربة جديدة في دوري روشن؛ ليكتبوا فيه صفحة مختلفة من تاريخهم الكروي.
وعلى الجانب الآخر، حظي قرار الانتقال إلى السعودية بالدعم والتشجيع من قِبل أُسر اللاعبين، وهو ما ظهر في الإشادات المتوالية بطبيعة الحياة في السعودية، والراحة الكبيرة التي تعيش فيها تلك الأُسر.
قبل أيام تحدَّثت "ساتو توري"، والدة السنغالي ساديو ماني، عن دعمها لقرار نجلها بشأن الانتقال إلى نادي النصر، كما عبَّرت عن سعادتها بوجوده في السعودية؛ إذ قالت: "ما شاء الله، كل شيء هنا منظم. أقدم دعمي للفريق. حبي الكبير لساديو. الجميع يحب ساديو وفريقه، والفرق الأخرى، وجميع الشعب السعودي".
وتابعت والدة اللاعب السنغالي: "الكل هنا يعلم أنه مسلم، ولاعب جيد. نحن فخورون جدًّا بساديو، وبوجوده في السعودية، فالحكومة السعودية والفريق اعتنوا به جيدًا". كما تابعت: "قرار انضمام ساديو إلى النصر هو أفضل قرار اتخذه في حياته على الإطلاق. نحن سعداء بأن وفقه الله لهذا الطريق".
كما وجّهت ديبورا لورينسو، زوجة البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال، رسالة عامة للعالم أجمع، كشفت خلالها عن انطباعها عن العيش بالسعودية بعد قضاء ثلاثة أشهُر تقريبًا فيها. ونشرت ديبورا فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لابنتها أثناء ركوبها دراجتها في شوارع الرياض، وأرفقت الفيديو بتعليق: "من الجيد أن نرى أبناءنا يكبرون هنا في مكان يمنحهم السلام والأمن والحرية، وفي مكان يمنحهم التعرف على أصدقاء من كل أنحاء العالم".
أما جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو، فكانت أول الوافدين من شريكات اللاعبين المحترفين إلى السعودية، وكذلك كانت أول من أشادت بقرار الرحيل إلى الدوري السعودي.
وقبل ديسمبر 2022م الحديث كان مسلطا على صعوبة موافقة جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو، قائد النصر الحالي، على عرض العالمي؛ لصعوبة تأقلمها مع الأجواء في السعودية.
تقول جورجينا: "أشعر بالكثير من الأمان هنا، وأقدر القيم العائلية القوية. شعرت بسعادة عارمة عند زيارتي الصحراء السعودية، خاصة بالارتباط بهذه الأرض الساحرة، القوة والسحر التي تتمتع بهما الصحراء السعودية ليلاً لا يصدق". بل تطرقت للحديث عن الأجواء الرمضانية في ذلك الوقت، قالت: "سعيدة جدًّا لأنني سأعيش رمضان في المكان الذي بدأ منه. إنها تجربة خاصة بالنسبة لي. الأجواء الرمضانية والفوانيس وكل شيء".
وبالطريقة نفسها عبَّرت برونا بيانكاردي، زوجة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، الوافد الجديد لنادي الهلال، عن إعجابها الشديد بالسعودية وأهلها؛ إذ ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو داخل سيارتها وهي تتحدث عن أخلاق الشعب السعودي، وأبرز ما يميزه، وقالت: "السعوديون رائعون ومهذبون". مضيفة بأن "الشعب طيب للغاية، ومرحب بنا دائمًا أينما ذهبنا، ويحترمنا".
وفي فيديو آخر ظهرت بيانكاردي وهي تسير مع صديقتها على قدميها في الرياض قائلة: "نبدو أننا مواطنتان هنا".
أما زوجة جابري فيجا فحرصت على دعم زوجها في قرار انتقاله إلى صفوف الأهلي، وأعربت عن سعادتها ببدء مرحلة جديدة في حياتهما. وقالت زوجة جابري: "نبدأ مرحلة جديدة معًا. لا يسعني إلا تمنِّي التوفيق لك. سأظل فخورة بك دائمًا".
كما أشادت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز، بانتقاله إلى السعودية للعب في صفوف الأهلي، وأكدت أنها ليست متوترة، وأن كل الأشخاص الذين تحدثت معهم عن السعودية ذكروا لها أشياء إيجابية للغاية، مشيرة إلى أنها ستعيش بالقرب من الشاطئ، وهو أمر مثير لها.
وعبَّرت تايلور عن حماسها للانتقال والعيش في السعودية، وقالت عبر حسابها الشخصي على إنستغرام: "متحمسة لرحلتنا معًا إلى الوجهة القادمة (المملكة العربية السعودية)".
وفي السياق، أشادت فرانشيسكا برينزا، شريكة حياة رودي غارسيا، مدرب النصر السابق، بحياتها في السعودية، وتحديدًا شعورها حين سماع صوت الأذان، وقالت عبر حسابها على إنستجرام إنها في البداية شعرت دائمًا ببعض القلق عند الاستماع إلى صوت الأذان عبر مكبرات الصوت، خاصة في صلاة الفجر مع هدوء المدينة. وأكدت أنها تستطيع القول الآن: "إن صوت الأذان يريحني". مشيرة إلى أنها كانت بحاجة للوقت للتكيف والشعور بالرضا.
وعلى طريقتها، أبدت زوجة المدافع البرازيلي روجو إيبانيز، المنضم لصفوف الأهلي، إعجابها بصوت الأذان في جدة، ووثقت لحظة رفع الأذان، وعلقت بقولها: "يا رفاق، ما تسمعونه الآن هو صوت الصلاة هنا في المنطقة. هم يصلون خمس مرات في اليوم".
أما زوجة لاعب النصر والفتح سابقًا ونادي الصقور الحالي، بيتروس ماتيوس، التي تمكث معه في السعودية منذ عام 2018، فلم تتوقف عن التعبير عن سعادتها بانتقال زوجها للدوري السعودي. ففي لقاء سابق لها مع برنامج "صدى الملاعب" قالت: "السعودية أفضل بكثير مما توقعت. سعيدة جدًّا بوجودي في الرياض. بيتروس يحب السعودية، ويقدر محبة الناس، ويشعر براحة كبيرة بالنصر. التجربة حقًّا رائعة، بل تكاد تكون الأفضل في مشواره".
وتابعت: "أتمنى أن يبقى في السعودية. الناس هنا يتمتعون بروح طيبة، ويرحبون بنا دائمًا".