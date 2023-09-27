"جورجينا" ووالدة "ماني" وزوجة "نيفيز" الأبرز.. قصص عن أُسر المحترفين الأجانب وقرار دعم انتقالهم للسعودية

وفي السياق، أشادت فرانشيسكا برينزا، شريكة حياة رودي غارسيا، مدرب النصر السابق، بحياتها في السعودية، وتحديدًا شعورها حين سماع صوت الأذان، وقالت عبر حسابها على إنستجرام إنها في البداية شعرت دائمًا ببعض القلق عند الاستماع إلى صوت الأذان عبر مكبرات الصوت، خاصة في صلاة الفجر مع هدوء المدينة. وأكدت أنها تستطيع القول الآن: "إن صوت الأذان يريحني". مشيرة إلى أنها كانت بحاجة للوقت للتكيف والشعور بالرضا.