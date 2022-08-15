جدة تستعد لاحتضان الفعاليات المصاحبة لنزال البحر الأحمر

موقع الحدث العالمي

وستشهد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، نزالاً قوياً لم يحدث منذ التسعينيات الميلادية، حيث يسعى الأوكراني أوسيك الذي يحمل في سجله (19 انتصاراً "13 منها بالضربة القاضية" من دون هزيمة) إلى الحفاظ على اللقب الذي انتزعه من جوشوا بإجماعٍ من الحكام، حيث انتصر أوسيك على جوشوا في شهر سبتمبر من العام الماضي، في نزالٍ أقيمَ على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، وتحت أنظار ملايين المتابعين حول العالم؛ ليوحد بذلك أحزمة WBA ‘Super’ وIBF وWBO وibo، فيما سجّل جوشوا في سجله 24 انتصاراً، منها 22 بالضربة القاضية، إلى جانب تعرّضه لهزيمتين.