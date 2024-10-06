الإصابة تحرم "سلطان الغنام" من المشاركة أمام اليابان والبحرين

تأكد غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سلطان الغنام، عن مواجهتي المنتخب السعودي أمام اليابان والبحرين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الياباني يوم الخميس المقبل في جدة، قبل أن يحل ضيفًا على المنتخب البحريني في الخامس عشر من أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
وأكدت التقارير الطبية غياب "الغنام" عن الملاعب لمدة أسبوعين قادمين، بعد إصابته خلال مباراة النصر والعروبة ضمن الدوري، حيث اضطر إلى مغادرة الملعب بعد 20 دقيقة فقط من انطلاق المباراة يوم السبت الماضي. بذلك، سيغيب الغنام عن معسكر المنتخب السعودي ولن يكون متاحًا للمشاركة في مباراتي اليابان والبحرين.