الإصابة تحرم "سلطان الغنام" من المشاركة أمام اليابان والبحرين

وأكدت التقارير الطبية غياب "الغنام" عن الملاعب لمدة أسبوعين قادمين، بعد إصابته خلال مباراة النصر والعروبة ضمن الدوري، حيث اضطر إلى مغادرة الملعب بعد 20 دقيقة فقط من انطلاق المباراة يوم السبت الماضي. بذلك، سيغيب الغنام عن معسكر المنتخب السعودي ولن يكون متاحًا للمشاركة في مباراتي اليابان والبحرين.