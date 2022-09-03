قادمًا من ريال مدريد.. أولمبياكوس اليوناني يعلن التعاقد مع المخضرم مارسيلو

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، اليوم السبت، تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي المخضرم مارسيلو.
وكتب بطل اليونان في آخر ثلاثة مواسم، في حسابه على موقع تويتر: "أسطورة كرة قدم حقيقية ينضم إلى أولمبياكوس".
ولعب مارسيلو صاحب الـ34 عامًا، 546 مباراة مع ريال مدريد الإسباني الذي وصله عام 2006 بعمر الثامنة عشرة، وأحرز معه خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وهو اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مع 25 لقبًا.
وقررت إدارة النادي الملكي عدم التجديد له بعد موسم 2022 المعقّد بالنسبة للاعب؛ إذ لم يشارك أساسيًّا سوى في 5 مباريات في الدوري، ولم يخض نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول الإنجليزي في مايو الماضي.