قادمًا من ريال مدريد.. أولمبياكوس اليوناني يعلن التعاقد مع المخضرم مارسيلو

ولعب مارسيلو صاحب الـ34 عامًا، 546 مباراة مع ريال مدريد الإسباني الذي وصله عام 2006 بعمر الثامنة عشرة، وأحرز معه خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وهو اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مع 25 لقبًا.