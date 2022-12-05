كأس العالم قطر 2022.. ركلات الترجيح تصعد بكرواتيا للدور ربع النهائي على حساب اليابان

صعد المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم للدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم قطر 2022، وذلك عقب تغلبه على نظيره الياباني في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجنوب.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين في دور الـ16 بفوز الكروات عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.
أهداف المباراة جاءت عن طريق الياباني ماييدا في الدقيقة 43 قبل أن يتعادل لكرواتيا اللاعب بريسيتش في الدقيقة 55.
بتلك النتيجة يتأهل منتخب كرواتيا للدور ربع النهائي لملاقاة الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية التي ستنطلق بعد قليل.