رياضة
"الزمالك" يرغب في التعاقد مع الكاميروني "فينسنت أبوبكر" لاعب "النصر"
كشفت تقارير صحفية مصرية أن جوسفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك المصري قد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع لاعب النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال موقع "dotspoort": إن إدارة نادي الزمالك تواصلت مع وكيل أعمال اللاعب من أجل الاستفسار عن طلباته المالية، وسيتم حسم الأمور خلال الساعات المقبلة.
وأشار الموقع إلى أن أبو بكر أعطى موافقته المبدئية للانتقال لصفوف الزمالك الموسم المقبل، في صفقة قد تكلف الفريق المصري الكثير من الأموال.
وكانت أندية قطرية ترغب في شراء عقد أبو بكر، فقد تلقى عروضًا من ناديي الريان والغرافة القطريين، بالإضافة لرغبة غلطة سراي وفنربخشة التركيين في ضم اللاعب.
وينتهى عقد المهاجم الكاميروني مع نادى النصر في يونيو 2024 الذي انضم إليه في صيف 2021 قادمًا من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.