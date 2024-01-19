"الأخضر" يواصل استعداده للقاء قيرغيزستان.. ومانشيني يتحدث للإعلام

من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني "روبرتو مانشيني" غدًا السبت عند الساعة الثانية عشرة والنصف مساء مؤتمرًا صحفيًّا في المركز الإعلامي الرئيسي (MMC)؛ للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب قرغيزستان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.