إسبانيا والبرتغال تجهّزان الاتحاد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد

وتقرّر أن ينطلق المعسكر الخارجي للفريق الاتحادي من مدينة "أليكانتي" شرق إسبانيا في الـ12 من يوليو المقبل، ويستمرّ لمدة 16 يومًا، ويستكمل في مدينة "فارو" الواقعة في إقليم الجاري أقصى جنوب البرتغال خلال الفترة من 27 للشهر المقبل حتى 3 أغسطس المقبل.