إسبانيا والبرتغال تجهّزان الاتحاد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد

بدأ فريقُ الاتحاد الأول لكرة القدم يرتب أوراقه لمنافسات الموسم الرياضي الجديد بمعسكرَيْن خارجيين؛ أحدهما في إسبانيا، والآخر تحتضنه البرتغال، ووفقًا للبرنامج الذي أعلنه النادي الجداوي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وتقرّر أن ينطلق المعسكر الخارجي للفريق الاتحادي من مدينة "أليكانتي" شرق إسبانيا في الـ12 من يوليو المقبل، ويستمرّ لمدة 16 يومًا، ويستكمل في مدينة "فارو" الواقعة في إقليم الجاري أقصى جنوب البرتغال خلال الفترة من 27 للشهر المقبل حتى 3 أغسطس المقبل.
ويتضمّن برنامجُ الفريق خلال فترة المعسكرين خوضَ عدد من المواجهات التجريبية، سيتم الإعلان عنها لاحقًا.