بعد توقف لأكثر من شهر.. عجلة دوري روشن تدور بثلاث مواجهات منتظرة

بعد توقف لأكثر من شهر، تدور عجلة دوري روشن السعودي لكرة القدم من جديد، مع انطلاقة الجولة الحادية عشرة، غدًا الخميس.
وكانت البطولة قد توقفت بعد ختام الجولة التاسعة، وتستأنف في جولتها الـ11، بعدما تأجلت الجولة العاشرة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب 2025.
مباريات الخميس
تنطلق الجولة 11 غدًا الخميس بـ3 مباريات، حين يحل الحزم ضيفًا على الفيحاء، بينما يستضيف الرياض نظيره الاتفاق، وفي ختام مباريات اليوم الأول سيواجه نيوم نظيره النجمة.
مباريات الجمعة
وتُستكمل الجمعة ثاني أيام الجولة، حيث يلعب الفتح أمام ضيفه الأهلي في ملعب الأول بالأحساء، بينما سيصطدم الخلود بنظيره التعاون، والهلال يستضيف الخليج في ملعب المملكة أرينا.
مباريات السبت
وتُختتم مباريات الجولة السبت المقبل، بمواجهة القادسية وضيفه ضمك، بينما سيحل الأخدود ضيفًا على النصر، والاتحاد يستضيف نظيره الشباب.
الصدارة نصراوية
ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة محققًا العلامة الكاملة، فيما يطارده الهلال في المركز الثاني بـ23 نقطة، يليه التعاون ثالثًا بـ22 نقطة، ثم الأهلي في المركز الرابع بـ19 نقطة.