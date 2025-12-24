بعد توقف لأكثر من شهر.. عجلة دوري روشن تدور بثلاث مواجهات منتظرة

مباريات الخميس

تنطلق الجولة 11 غدًا الخميس بـ3 مباريات، حين يحل الحزم ضيفًا على الفيحاء، بينما يستضيف الرياض نظيره الاتفاق، وفي ختام مباريات اليوم الأول سيواجه نيوم نظيره النجمة.