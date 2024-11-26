مدرب الهلال "خيسوس": كنا نبحث عن الفوز أمام السد.. لست راضياً عن التعادل

قال البرتغالي "خيسوس" مدرب الهلال إنه بالرغم من أن المباراة كانت مميزة، إلا أن نتيجة المباراة أمام السد القطري لم تكن مرضية للفريق.

وتعادل الهلال أمام نظيره السد القطري بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال خيسوس خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "كنا نبحث عن الفوز، وواجهنا فريقاً صعباً. مؤكداً أنهم واجهوا صعوبات في إدارة المباراة بشكل جيد".

وعن تحكيم اللقاء قال المدرب البرتغالي: "التحكيم لم يكن على مستوى المباراة، فالتحكيم الآسيوي كان يجب أن يكون على مستوى المنافسة الآسيوية، ويظهر بشكل أفضل مما شاهدناه".

واستطرد: "النظام الجديد لدوري أبطال آسيا أصبح أصعب، ويشبه أيضاً نظام بطولة أوروبا الجديد، كما أصبحت أقوى بزيادة عدد اللاعبين الأجانب".

وأتم خيسوس: "ضغط المباريات يزيد من الإرهاق وزيادة الأحمال، لكننا فريق كبير يجب أن نتأقلم مع كل الظروف، وهذا قدر الأندية الكبيرة، ونحن لدينا أهداف، وإذا أردنا النجاح يجب أن ندير المرحلة الحالية بشكل جيد.