الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات في "تحديد الثالث".. وكنو والهوساوي خارج التشكيلة بسبب الإصابة

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة منتخب الإمارات، في المباراة التي ستُقام مساء غدٍ الخميس على استاد خليفة الدولي، لتحديد المركز الثالث ضمن كأس العرب FIFA قطر 2025™️.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على ملاعب تدريب أسباير، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت الحصة بتمارين في مربعات متنوعة، تلتها مناورة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين على الكرات الثابتة.
وعلى صعيد متصل، لم يشارك اللاعب محمد كنو في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في مفصل الكاحل، فيما بيّنت أشعة الرنين المغناطيسي التي أُجريت للاعب مراد الهوساوي وجود إصابة في عضلة الفخذ.