الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات في "تحديد الثالث".. وكنو والهوساوي خارج التشكيلة بسبب الإصابة

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة منتخب الإمارات، في المباراة التي ستُقام مساء غدٍ الخميس على استاد خليفة الدولي، لتحديد المركز الثالث ضمن كأس العرب FIFA قطر 2025™️.