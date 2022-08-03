بطولة Rainbow Six Siege تنطلق غدًا بمجموع جوائز مليوني دولار في موسم الجيمرز

وتشمل قائمة المشاركين نخبة الفرق العالمية من مختلف أنحاء العالم حيث سيتنافسون على مدار أربعة أيام، ابتداءً من 4 أغسطس وحتى 7 أغسطس، وهي: Spacestation Gaming و Team Liquid و MIBR و TSM FTX و DWG KIA و Team Falcons و WYLDE و Team BDS. وسيحصل صاحب المركز الأول على 400,000 دولار، في حين سيحصل وصيف البطولة على مبلغ 250,000 دولار، ومبلغ 155,000 دولار لأصحاب المركزين الثالث والرابع.