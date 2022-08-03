بطولة Rainbow Six Siege تنطلق غدًا بمجموع جوائز مليوني دولار في موسم الجيمرز

كشف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن تفاصيل بطولة Tom Clancy's Rainbow Six Siege رابع بطولات منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمجموع جوائز يبلغ مليوني دولار أمريكي، في موسم الجيمرز أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية في العالم، والمُقام حاليًا في الرياض ويمتد حتى 8 سبتمبر 2022.
وتشمل قائمة المشاركين نخبة الفرق العالمية من مختلف أنحاء العالم حيث سيتنافسون على مدار أربعة أيام، ابتداءً من 4 أغسطس وحتى 7 أغسطس، وهي: Spacestation Gaming و Team Liquid و MIBR و TSM FTX و DWG KIA و Team Falcons و WYLDE و Team BDS. وسيحصل صاحب المركز الأول على 400,000 دولار، في حين سيحصل وصيف البطولة على مبلغ 250,000 دولار، ومبلغ 155,000 دولار لأصحاب المركزين الثالث والرابع.
وستُلعب مرحلة المجموعات بتاريخ 4 و 5 أغسطس، حيث ستتأهل 4 فرق لمرحلة نصف النهائي والتي ستُقام منافساتها في اليوم الثالث من البطولة، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية في اليوم الأخير والذي سيشهد إقامة مواجهة استعراضية.
وعلَّق تركي الفوزان – الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قائلاً: "تستمر منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية في تقديم المزيد من البطولات في أشهر الألعاب الإلكترونية، وشهدنا لحظات مميزة وتابعنا أعلى مستويات الاحتراف من قِبل اللاعبين والفرق في المنافسات الماضية. وتأتي بطولة Tom Clancy's Rainbow Six Siege لتُكمل المسيرة، ونحن سعداء بتقديمنا لهذه البطولات كجزء من أهداف الاتحاد في تطوير منظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع وتمكين المواهب"
هذا ومن المقرر أن تُبث فعاليات بطولة Tom Clancy's Rainbow Six Siege مباشرة على حسابات موسم الجيمرز في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مع دعمٍ لـ 8 لغات مختلفة؛ لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة متابعة جميع أحداث المنافسات والأجواء الخاصة بالبطولة.